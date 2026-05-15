Euroviisupomo Martin Greene kertoo MTV Uutisille Linda Lampeniuksen saaman erikoisluvan taustoista.
Viime viikolla Euroviisuissa tehtiin historiallinen päätös, kun Linda Lampenius sai erikoisluvan soittaa viulua livenä euroviisulavalla.
Euroviisujen johtaja Martin Green valottaa MTV Uutisille Lampeniuksen saaman erikoisluvan taustoja. Hän nostaa esiin, että Suomi haki erikoislupaa livenä soittamiselle jo hyvin aikaisessa vaiheessa prosessia. Luvan hakemiselle on Greenin mukaan deadline.
– Tämän jälkeen suunnataan harjoituksiin ja meidän täytyy varmistaa, että se toimii sataprosenttisesti live- ja tv-yleisölle. Tekniikka toimi ja olimme lopulta tyytyväisiä, joten hyväksyimme pyynnön mielellämme, Green sanoo.
Linda Lampenius sai luvan soittaa viulua livenä euroviisulavalla.
Lampeniuksen saama erikoislupa on jakanut mielipiteitä. Moni on asiasta innoissaan, mutta päätöstä on myös kritisoitu vedoten muun muassa siihen, että kaikilla tulisi olla Euroviisuissa samat säännöt.