Artisti Etta kertoi Huomenta Suomessa avoimesti sairaudestaan.

Ylen Uuden musiikin kilpailun artistit julkaistiin keskiviikkona 14. tammikuuta. Artisti Etta vieraili Huomenta Suomessa torstaina 15. tammikuuta ja kertoi kappaleensa Million Dollar Smile -taustasta. Etan kappale julkaistiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

– Kappale kertoo siitä 10-vuotiaasta tytöstä, joka oli unelmia täynnä, kunnes maailma vähän ravisutti niitä. Sairastuin 10-vuotiaana alopeciaan, jossa kaikki hiukset ja karvat vähitellen lähtevät. Voitte vain kuvitella, millainen paikka se oli sille herkälle ja pienelle tytölle, Etta toteaa.

Hän kiittää perhettään ja erityisesti äitiään siitä, että hän tsemppasi tytärtään eteenpäin, silloin kun se tuntui hänestä itsestään vaikealta.

– Äitini on aina sanonut, että luovuttaminen ei ole vaihtoehto. Nykyään olen kääntänyt sairauden supervoimakseni. Voin aamulla herätä ja valita peruukkikaapistani, että minkä kruunun tänään laitan päähäni, Etta sanoo.

Alopecia on autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa hiustenlähtöä ja kaljuuntumista. Etta kertoo, että sairaus on perinnöllinen ja myös hänen mumminsa sairasti sitä.

– Muistan, kun siskoni harjasi hiuksiani ja löysi päästäni kolikon kokoisen kaljun kohdan. Siitä meni noin viisi kuukautta, niin ajelimme äitini kanssa loputkin haituvat päästäni.