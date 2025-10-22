Noora Hautakangas kruunattiin Suomen kauneimmaksi vuonna 2007. Tuolla tittelillä oli kova hinta.

Yrittäjän ja vuoden 2007 Miss Suomen Noora Hautakankaan tarina koottiin yksien kansien väliin, ja syyskuussa päivänvalon näki Johanna Elomaan kirjoittama teos Noora Hautakangas – huijarisyndroomasta huolimatta.

Kirjassa Hautakangas muun muassa kertaa kipeitä muistojaan missivuodeltaan. Hän valotti kokemuksiaan lokakuussa Huomenta Suomen haastattelussa.

Nuorempana kehostaan epävarmuutta tuntenut Hautakangas ei ole itsekään täysin varma, miten uskalsi aikoinaan lähteä mukaan missimittelöön.

– Jollakin tavalla olen aina mennyt tosi isoja epävarmuuksia ja ahdistaviakin asioita kohti. Se koko kilpailuun lähteminen oli minulle todella extempore. Halusin haastaa itseäni tosi paljon. Varmaan pohjalla on ollut epävarmuutta ja olen halunnut todistaa itselleni, että pystyn tähän, olen hyvä ja riittävä, hän pohti.