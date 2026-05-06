Suomesta puuttuu tiedustelukulttuuri, Supon päällikkö katsoo.
Suomessa pitäisi keskustella, minkälaista tiedustelukykyä halutaan, sanoo turvallisuus- ja tiedustelupalvelu suojelupoliisin (Supo) päällikkö Juha Martelius MTV Uutisille.
– Tiedustelupalvelu on missä tahansa maassa se toimija, joka tuottaa kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvista uhkista ennakkovaroituksen, Martelius sanoo.
Martelius ei sano suoraan, ettei Suomella ole tähän riittävästi kykyä. Supon päällikkö kuitenkin katsoo, ettei tiedustelutiedon tuottamisen edellytyksistä ole käyty riittävää keskustelua.
Marteliuksen mukaan Suomen päättäjien keskuudesta puuttuu tiedustelukulttuuri. Tätä osin selittää se, että Suomessa tiedustelu on toimialana vielä verrattain nuori.
"Isoja, isoja" muutoksia
Esimerkiksi toisenlaisesta lähestymisestä Martelius nostaa Ruotsin, jossa tehdään "isoja, isoja" muutoksia.
Tiistaina Ruotsi ilmoittikin perustavansa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi.
Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard mukaan syynä on Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat.