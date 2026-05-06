Putin vaati tulitaukoa Venäjän Voitonpäivän takia. Se on ilmoittanut tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi.

Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä.

Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän Voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi.



Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 28 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen.

