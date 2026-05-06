Espoossa on ainutlaatuinen tutkimusympäristö, jossa voidaan selvittää sisätiloissa esimerkiksi laivojen jäänmurtokykyä tai tuulivoimaloiden jäänkestoa.
Aalto-yliopiston jäätutkimusallas on maailman suurin sisäjääallas. Nyt altaaseen on rakennettu malli jäätyneestä jokiuomasta.
Pakkasta on sisällä 5 astetta ja altaassa kaartuu jäätynyt joki. Aalto-yliopiston jäätutkimusaltaassa tutkitaan nyt joenpohjan maa-ainesten liikkeitä jääkannen alaisessa virtauksessa. Pohjalle on upotettu 6 tonnia hiekkaa.
– Jokijään muutokset vaikuttavat virtausoloihin ja myös materiaalin liikkumiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta jääolosuhteiden on ennustettu muuttuvan Suomessa ja muuallakin polaarialueella.
– Talviaika voi lyhentyä ja keskelle talvea voi tulla sulamisjaksoja. Tässä pystytään koejärjestelyissä tarkastelemaan kontrolloidusti, millaisissa oloissa sitten materiaali lähtee liikkumaan, selittää Aalto-yliopiston vesitekniikan professori Eliisa Lotsari.
Tutkimusaltaaseen on rakennettu jäätynyt jokiuoma.MTV
Ilmastonmuutos vaikuttaa myös kutupaikkoihin
Maa-aineksen liikkumisen muutoksilla voi olla monenlaisia seurauksia.
– Varsinkin noissa pohjoisissa joissa sillä on merkitystä myös siihen, miten esimerkiksi kalojen kutupaikat eli lohien kutupaikat, miten ne sijaitsevat, miten ne pystyvät kutemaan missäkin paikoilla. Se on myös ekosysteemeihin vaikuttava tekijä, sanoo Lotsari.
Maailman suurin sisäjääallas on kooltaan 40 metriä kertaa 40 metriä. Syvyyttä on kolme metriä. Allas soveltuu moniin erilaisiin tutkimuksiin.
– Tyypillisesti meillä tutkitaan jäissä kulkevien alusten malleja. Meillä tutkitaan merirakenteiden, kuten merituulivoimaloiden jalustojen toimintaa jäissä. Meillä tutkitaan myös ihan merijään käytöstä jäänä, esimerkiksi sitä, miten merijää valliintuu ja murtuu, kertoo Aalto-yliopiston jäälaboratorion johtaja .