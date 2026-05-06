Halliin rakennettiin jäätynyt joki Espoossa – pian sen avulla voi selvittää, miten lohet kutevat

Maa-aineksen liikkumisen muutoksilla voi olla monenlaisia seurauksia. – Varsinkin noissa pohjoisissa joissa sillä on merkitystä myös siihen, miten esimerkiksi kalojen kutupaikat eli lohien kutupaikat, miten ne sijaitsevat, miten ne pystyvät kutemaan missäkin paikoilla. Se on myös ekosysteemeihin vaikuttava tekijä, sanoo Lotsari. Maailman suurin sisäjääallas on kooltaan 40 metriä kertaa 40 metriä. Syvyyttä on kolme metriä. Allas soveltuu moniin erilaisiin tutkimuksiin. – Tyypillisesti meillä tutkitaan jäissä kulkevien alusten malleja. Meillä tutkitaan merirakenteiden, kuten merituulivoimaloiden jalustojen toimintaa jäissä. Meillä tutkitaan myös ihan merijään käytöstä jäänä, esimerkiksi sitä, miten merijää valliintuu ja murtuu, kertoo Aalto-yliopiston jäälaboratorion johtaja .

Pakkasta on sisällä 5 astetta ja altaassa kaartuu jäätynyt joki. Aalto-yliopiston jäätutkimusaltaassa tutkitaan nyt joenpohjan maa-ainesten liikkeitä jääkannen alaisessa virtauksessa. Pohjalle on upotettu 6 tonnia hiekkaa. – Jokijään muutokset vaikuttavat virtausoloihin ja myös materiaalin liikkumiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta jääolosuhteiden on ennustettu muuttuvan Suomessa ja muuallakin polaarialueella.

Otto Puolakka

Jäissä kääntyminen vaikeaa aluksille

Olosuhteiden muuttaminen helppoa

Koejärjestelyistä riippuen tutkimusten hinta vaihtelee kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin.

Jääaltaassa tehtyjen tutkimusten etu on se, että olosuhteita voidaan säädellä tarpeen mukaan. Jään lämpötila, lujuus ja paksuus ovat kontrolloitavissa.



– Me voidaan päättää, milloin se lähtee liikkeelle, minne se lähtee liikkumaan. Ja sitten, kun tulee kylmä, me päästään tuonne lämpimiin tiloihin lämmittelemään ja korjaamaan varusteita tai katsomaan, miksi anturit tai tietokoneet eivät toimi. listaa Puolakka.



Kokeissa pyritään todellista vastaaviin olosuhteisiin. Jääjokimallin pohjana on Pulmankijoki, joka on yksi Tenojoen sivujoista.



– Toki tämä on sitten pienennetty eli skaalattu pienemmäksi tämä joki muodoltaan, mutta siellä on taustalla se, että se vastaisi sitten Tenojoen valuma-alueen yhtä sivujokea, huomauttaa Lotsari.