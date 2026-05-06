Johanna Harlin kertoo The Harlin Show’n kuluvan kauden päätösjaksossa tilanteesta, jossa hän romahti täysin.

Hän oli kotonaan lasten kanssa, kun hänen miehensä Renny Harlin oli työreissulla Los Angelesissa.

Johannan mukaan hormonit olivat syy panikoinnille. Hän huolestui, kun ei saanut heti yhteyttä Rennyyn.

– Minulle tuli ihan kauheita kauhukuvia, että sinulle on tapahtunut jotain. Ja siis Rennyhän oli tekemässä pressiä koko päivän. Olit 12 tuntia kameran edessä puhumassa ja et heti vastannut minulle. Minulla tuli ihan hirveä paniikki, kyyneleet vaan virtasivat ja olin aivan rikki, Johanna kertoo jaksossa miehelleen.

– Olin siis meidän lattialla niin, että vaan itkin enkä pystynyt lopettamaan. Tämä ei ole oikein minun tyylistäni. Meillä oli yöhoitaja tullut juuri ovesta sisään sekä meidän toinen lastenhoitajamme. Molemmat vaan katsoivat toisiaan eivätkä tienneet mitä tehdä, koska minulla oli tällainen kohtaus päällä. Yritin vaan selittää, että minulla on vaan niin ikävä sinua.

Tilanne rauhoittui, kun Renny soitti takaisin. Pariskunta päätti, etteivät enää ole samalla tavalla erossa toisistaan.

– Todettiin vaan, ettei enää ikinä näin, että olemme erossa tällä tavalla, että minä hoidan täällä vauvaa ja sinä hoidat työt yksin. Se ei vaan sovi meille kummallekaan, Johanna Harlin sanoo.