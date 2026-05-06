Toronto Maple Leafs voitti keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa järjestetyn jääkiekon NHL:n varausvuorojen arvonnan ja se pääsee varaamaan ensimmäisenä. Ensimmäinen varauskierros on luvassa 26. kesäkuuta.
Arvonnassa olivat mukana ne 16 seuraa, jotka eivät edenneet pudotuspeleihin. Vain kaksi ensimmäistä varausvuoroa arvottiin ja loput menivät runkosarjasijoituksiensa mukaisesti. Varausvuorot 17-32 selviävät pudotuspelien tuloksien perusteella.
Torontolla oli ennakkoon 8,5 prosentin mahdollisuus saada ykkösvaraus. Neljällä muulla seuralla oli paremmat mahdollisuudet ykkösvaraukseen. Vancouver Canucksilla oli paras sauma, peräti 25,5 prosentin mahdollisuus. Ykkösvarausvuoro tuli nyt Torontolle kolmatta kertaa. Seura varasi edellisen kerran ensimmäisenä vuonna 2016, jolloin Auston Matthews liittyi Torontoon.
NHL Central Scouting sijoitti kesän draftiin ykköseksi Penn Staten yliopiston hyökkääjän Gavin McKennan, joka voi olla Toronton kiikarissa. Toinen ehdokas ykkösvaraukseksi on ruotsalainen SHL:n Frölundassa pelannut Ivar Stenberg, joka keräsi suurimman 18-vuotiaan pelaajan pistemäärän (11+22=33) sitten kauden 1998-1999.
Suomalaispelaajista NHL Central Scouting on nostanut Pohjois-Amerikan ulkopuolisien kenttäpelaajien listalle kolmanneksi Tapparan Oliver Suvannon. ESPN:n listauksessa McKenna on ykkösenä ennen Stenbergiä. Suvanto löytyy sijalta 12.
Jääkiekon NHL:n varaustilaisuus järjestetään 26.-27. kesäkuuta Buffalossa.