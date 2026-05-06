Justus Annunen taistelee ykkösvahdin paikasta MM-Leijonissa | MTV Uutiset

Urheilu MM-jääkiekko Justus Annunen taistelee ykkösvahdin paikasta MM-Leijonissa. Justus Annunen Leijonien mediatilaisuudessa tiistaina. Lehtikuva Julkaistu 12 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Justus Annunen tulee taistelemaan MM-kisoissa peliajasta yhdessä Joonas Korpisalon kanssa. Kolmannesta maalivahdin kisapaikasta taistelevat yhä Harri Säteri ja Waltteri Ignatjew.

Nashville Predatorsin maalivahti Justus Annunen pelasi kuluvalla kaudella eniten NHL-otteluita koko uransa aikana.

Kempeleeltä kotoisin oleva Annunen kirjautti 28 pelissä sarjan suomalaisvahdeista toiseksi parhaimman torjuntaprosentin 90,7 ja päästettyjen maalien keskiarvon 2,68 ottelua kohden.

Hyvät näytöt toivat toista vuotta putkeen kutsun Leijonien MM-ryhmään.

– Mahtavaa lähteä pelaamaan ja täällä on mahdollisuus voittaa. Hieno joukkue myös kasassa, niin mikäs sen parempaa, Annunen kertoi suomalaismedialle tiistaina.

Hän jäi viime kevään MM-kisoissa tyystin ilman peliaikaa, kun Juuse Saros ja Emil Larmi jakoivat torjuntavastuun Suomen otteluissa.

Nyt Annusen Nashvillen seuratoveri Saros ei ole mukana kisoissa, mutta kilpailu pelaavan maalivahdin paikasta käy silti kovana.

Loppuviikosta käynnistyvässä Ruotsin EHT-turnauksessa kisapaikastaan taistelevat vielä Euroopan kaukaloissa seurajoukkueissa torjuvat Harri Säteri ja Waltteri Ignatjew.

– Pitää päivästä yksi lähtien osoittaa ansaitsevansa peliaikaa. Ihan sama mikä se rooli on, niin otetaan se vastaan. Sitä voi valmentajalta kysyä, että milloin pääsee pelaamaan, Annunen naureskeli.

Lisämausteensa Leijonien maalivahtikilpailuun tuo Boston Bruinsin NHL-maalivahti Joonas Korpisalo, joka saapuu suoraan ensi viikolla alkaviin MM-kisoihin.

– Todella kokenut veskari tulee tuohon mukaan. Totta kai sitä haluaa pelata mahdollisimman paljon, mutta tiedostan myös tilanteen, että tässä on paljon muitakin hyviä veskareita mukana.

32-vuotias Joonas Korpisalo on pelannut NHL-uransa aikana 334 peliä. Hänen joukkueitaan ovat olleet Columbus Blue Jackets, Los Angeles Kings, Ottawa Senators ja Boston Bruins.2026 NHLI

Nashvillen ja Annusen kausi päättyi toista kautta putkeen NHL:n runkosarjaan. Suomalaisen viimeisin ottelu on kolmen viikon takaa.

– Tuossa on ollut hetki taukoa, niin varmasti tässä tarvitsee joukkuetreenejä ja pelejä alle. Kyllä sitä sitten ollaan taas aika nopeasti iskussa.

26-vuotias Annunen on pelannut Pohjois-Amerikasta vuodesta 2021 lähtien. Tulevat MM-kisat ovat maalivahdin toinen sauma päästä näyttämään osaamistaan Suomen A-maajoukkueessa.

– Kokemusta tullut paljon vuosien varrella ja olen myös fyysisesti parempi kuin mitä aiemmin. Olen myös oppinut lukemaan peliä paremmin.