Jaana Pelkonen antaa Suomen pisteet Euroviisujen finaalissa.

Vuoden 2026 Euroviisut lähestyvät jo kovaa vauhtia. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan pääkaupungissa Wienissä

Euroviisujen finaalilähetyksessä Suomen ammattilaisraadin pisteet kertoo vuoden 2007 Helsingin Euroviisujen juontajana toiminut Jaana Pelkonen.

– Euroviisuihin palaaminen pitkän tauon jälkeen tuntuu yhtä aikaa jännittävältä ja merkitykselliseltä ja on kunnia päästä antamaan Suomen pisteet, Pelkonen kommentoi Ylen tiedottessa.

– Maailma on muuttunut, mutta yksi asia ei muutu: musiikin voima yhdistää! Juuri vaikeina aikoina viihde, ja ennen kaikkea musiikki, kokoaa meidät yhteen tavalla, joka koskettaa. Euroviisuissa on taikaa, joka tuntuu aina yhtä ainutlaatuiselta.

Euroviisut juhlivat pyöreitä, kun laulukilpailu järjestetään 70:ttä kertaa. Semifinaalit järjestetään tiistaina 12. toukokuuta ja torstaina 14. toukokuuta.

Suomea Euroviisuissa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekinheitin./All Over Press

