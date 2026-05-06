Wolt sai uuden kilpailijan Suomessa.

Helmikuussa 2026 kerrottiin ruoankuljetuspalvelu Foodoran lopettavan toimintansa Suomessa. Sovellus ja -kuljetuspalvelu toimivat normaalisti 27. helmikuuta saakka, minkä jälkeen palvelut loppuivat.

Samoihin aikoihin Financial Times uutisoi ruoankuljetuspalvelu Uber Eatsin laajentavan toimintansa Suomeen tämän vuoden aikana.

Uber Eats aloitti Helsingissä

Nyt Uber Eats tiedottaa aloittaneensa palvelut Suomessa. Palvelu käynnistyi 6.5.2026 Helsingissä, ja sen on määrä laajentua toukokuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Muihin suomalaiskaupunkeihin Uber Eats tulee saataville tulevien kuukausien aikana.

Kuten Wolt, myös Uber Eats tarjoaa nyt Suomessa mahdollisuuden tilata ruokaa ja tuotteita ravintoloista ja kaupoista. Mukana palvelussa on jo satoja ravintoloita.

– Suomessa on vahva ja mielenkiintoinen ravintolakulttuuri, ja haluamme tehdä paikallisten suosikkien tilaamisesta kotiin entistä helpompaa, kertoo tiedotteessa Matthew Price, Uber Eatsin Senior Director, EMEA North.

Price kertoo Taloussanomille, että