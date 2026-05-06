Pohjois-Korean politiikka on entistä vihamielisempää, Etelä-Koreasta arvioidaan.
Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan.
Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut Koreoiden tavoite vuosikymmeniä.
Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta.
Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan.
Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.