Tenniksen supertähti Aryna Sabalenka tahtoo lisää palkintorahoja. Sabalenka kertoi Rooman Masters-turnauksen alla, että hänestä tuntuu boikotin olevan ainoa mahdollisuus, mikäli muutosta ei tule.

Useat tennistähdet kuten maailmanlistan ykköset Sabalenka ja Jannik Sinner tulivat julki aiemmin tällä viikolla yhteisellä julkilausumalla, jossa vaadittiin Ranskan avoimien palkintorahojen korotusta, suurempaa vaikutusvaltaa sekä parempaa vuoropuhelua järjestäjien kanssa.

Suurin osa kritiikistä koskee sitä, pelaajat saavat yhä pienemmän osuuden grand slam -turnauksien kokonaistuloista. Ranskan avoimien viime vuoden tulot olivat kasvaneet 14 prosenttia, mutta palkintorahat kasvoivat samaan aikaan vain 5,4 prosenttia.

Sabalenka tienasi viime kaudella lähemmäs 13 miljoonaa euroa palkintorahoina. Hänen mielestään boikottiuhka on ainoa tapa, jolla muutosta voidaan saada aikaan.

– Minusta tuntuu, että se voi olla ainoa tapa taistella jollain tavalla oikeuksiemme puolesta. Katsotaan, kuinka pitkälle voimme mennä. Tarvitseeko pelaajien boikotoida. Uskon, että ennemmin tai myöhemmin tilanne voi mennä niin pitkälle. Ilman meitä ei olisi turnausta, eikä tällaista viihdearvoa. Mielestäni ansaitsemme ehdottomasti suuremman osan rahoista, Sabalenka sanoi Daily Mailin mukaan.