Tässä ovat Vain elämää -tähdet – mukana Lordi ja Nylon Beat

Julkaistu 06.05.2026 09:25

Vain elämää -ohjelman 17. kaudella nähdään kahdeksan artistia ja kolme erikoisvierasta. Syksyllä alkavasta Vain elämää -ohjelmasta nähdään syksyllä 17. kausi. Tänä vuonna artisteina nähdään Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Erikoisvieraiksi saapuvat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Vain elämää alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa. Bess Bess on suomalainen popartisti, jonka vahva energia, omaleimainen tyyli ja tarttuvat hitit ovat tehneet hänestä yhden 2020-luvun suurimmista suomalaistähdistä.





Freeman

Freeman on suomalainen laulaja ja muusikko, jonka ura ulottuu useille vuosikymmenille. Freemanille myönnettiin taiteilijaeläke vuonna 2017.

Vuonna 1976 Freeman julkaisi esikoisalbuminsa Freeman, jonka suurimmaksi hitiksi nousi kappale Ajetaan tandemilla. Freemanin muita hittejä ovat muun muassa Yksi lensi yli käenpesän sekä Osuuskaupan Jane.



Heikki Salo

Heikki Salo on tunnettu erityisesti Miljoonasade-yhtyeen laulajana. Miljoonasade-yhtye on palkittu uransa aikana muun muassa neljällä Emma-palkinnolla, Juha Vainion sanoittajapalkinnolla sekä Taiteen valtionpalkinnolla.



Ares

Ares on suomalais-kreikkalainen rap-artisti ja yksi uuden sukupolven kotimaisen musiikin kirkkaimmista tähdistä. Vuoden 2026 Emma-gaalassa Ares sai yhteensä kuusi ehdokkuutta, muun muassa vuoden artistin ja vuoden albumin kategorioissa. Gaalasta hän vei mukanaan vuoden tulokas- ja vuoden rap -palkinnot.

Nelli Matula

Nelli Matula kasvoi musikaalisessa perheessä. Vuonna 2025 Nelli osallistui Uuden Musiikin Kilpailuun kappaleella Hitaammin hautaan. Kappale oli sen vuoden radioiden soitetuin kappale.



Benjamin Peltonen

Benjamin Peltonen on yksi maamme tämän hetken tunnetuimmista pop-artisteista, jonka ura sai alkunsa sosiaalisessa mediassa hänen ollessaan teini-ikäinen. Benjaminin isoimipia hittejä ovat muun muassa Bessin kanssa tehty Paremmin ku kukaan muu, Tommi (Seksipommi), GAY ja Juon sut pois.

Jippu

Jippu on suomalainen laulaja-lauluntekijä. Hän kasvoi taiteilijakodissa ja esiintyi jo 11-vuotiaana The Kids -yhtyeessä. Vuonna 2022 ilmestyi elämäkerta Jippu – Kun perhonen lakkaa hengittämästä, jossa hän käsittelee elämänsä vaikeita vaiheita ja kasvutarinaansa.

Timo Kotipelto

Timo Kotipelto on suomalaisen metallimusiikin tunnetuimpia laulajia ja kansainvälisesti menestyneen Stratovarius-yhtyeen pitkäaikainen solisti. Stratovarius on julkaissut yhteensä 16 studioalbumia, joista 13:lla Timo on mukana. Yhtyeen viimeisin albumi Survive julkaistiin vuonna 2022. Stratovariuksen lisäksi Timo on julkaissut kolme sooloalbumia.

Erikoisvieraat:

Nylon Beat

Nylon Beatin Jonna ja Erin ovat suomen ensimmäisiä isoja poptähtiä. Ennen heitä suomalaista musiikkiskeneä dominoi lähinnä rock ja hevi.



Syyskuussa Nylon Beat nousee Helsingin jäähallin lavalle perätä neljänä iltana juhlimaan pitkää ja menestyksekästä uraansa ja hurraamaan tyttöydelle!

Lordi

Lordi voitti Euroviisut Kreikan Ateenassa vuonna 2006 kappaleella Hard Rock Hallelujah. Lordi on Suomen toistaiseksi ainoa euroviisuvoittaja. Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu on suomalainen laulaja-lauluntekijä.

Samuli Putro

Samuli Putro on suomalainen laulaja, lauluntekijä ja sanoittaja, joka tunnetaan erityisesti Zen Cafén keulahahmona sekä menestyneenä sooloartistina. Vuonna 2025 julkaistiin Putron omaelämäkerta Elämäni miehet.

