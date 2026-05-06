Colorado Avalanche otti jo toisen kiinnityksensä NHL:n läntisen konferenssin finaalipaikkaan kaatamalla Minnesota Wildin maalein 5–2.
Nathan MacKinnon johti Coloradon riemumarssia tekemällä maalin ja syöttämällä kaksi osumaa. Avalanche johtaa ottelusarjaa voitoin 2–0 eikä ole hävinnyt vielä otteluakaan kevään pudotuspeleissä.
Denverissä pelattu ottelu piti sisällään myös kiistanalaisia tilanteita. Ensimmäisessä Avalanche-puolustaja Brent Burns osui Minnesotan Kirill Kaprizovia luistimella jalkoväliin yrittäessään potkaista kiekkoa laidasta.
Liike oli varsin räväkkä, mikä herätti välittömästi epäilyksiä tahallisuudesta. Burns oli myös tuuppinut Kaprizovia kovaotteisesti ennen tilannetta.
– Brent Burns teki täyden pähkinänsärkijän Kirillille, kommentoi tunnettu podcast Spittin' Chiclets X-tilin videopostauksessaan.
Burns oli ottelussa myös ottavana osapuolena, kun Minnesotan Vladimir Tarasenko huitaisi häntä taklauksen jälkeen.
Vain reilu minuutti ennen ottelun loppua Nathan MacKinnon puolestaan jyräsi Minnesotan Matt Boldyn laitaan ikävällä tavalla. Boldy oli tilanteessa irti laidasta, kun MacKinnon antoi hänelle vauhtia.
Boldy jäi tuskissaan jään pintaan, mutta tästäkään tilanteesta ei annettu rangaistusta. Colorado iski perään 5–2-osuman tyhjään maaliin.