Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki kirjoittaa pahoinpitelyn vuoksi naamiointikieltoa vaatineen lain käsittelystä eduskunnassa.

Tampereella vappuna Sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -kulkueen marssissa tapahtunut pahoinpitely on puhuttanut päiviä. Tapauksessa naamioituneet mielenosoittajat pahoinpitelivät kulkuetta vastaan mieltään osoittaneen vastamielenosoittajan.

Nyt tapahtunutta kommentoi myös poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Koskimäki kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Kirjoituksessaan Koskimäki sanoo, että poliisin tavoite on estää väkivalta pitämällä mielenosoittajat ja vastamielenosoittajat erillään.

– Tampereen tapauksessa yksittäisiä henkilöitä oli mennyt mielenosoittajajoukkoon poliisin huomaamatta. Poliisi ei ollut näkemässä pahoinpitelyä, Koskimäki kirjoittaa.

Hän kertoo, että Sisä-Suomen poliisi kertoo toimineensa heti, kun tieto pahoinpitelystä saatiin.

– Luotan, että Sisä-Suomen poliisilaitos selvittää tämänkin pahoinpitelyn, Koskimäki vakuuttaa.

Hän kirjoittaa lisäksi, että poliisi tulee tarkastelemaan ja tarvittaessa tarkentamaan valtakunnallisesti toimintamalleja siitä, miten parhaiten taataan turvallisuus mielenosoituksissa ja oikeudet osoittaa meiltä.

Koskimäki: Laki vesittyi 22 vuotta sitten

Koskimäki kääntäisi keskustelun tiukempaan naamiointikieltoon mielenosoituksissa. Aihetta ovat aiemmin . Pahoinpitelijöiden tunnistamista ja tavoittamista on vaikeuttanut heidän naamioitumisensa.