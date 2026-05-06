Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki kirjoittaa pahoinpitelyn vuoksi naamiointikieltoa vaatineen lain käsittelystä eduskunnassa.
Tampereella vappuna Sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -kulkueen marssissa tapahtunut pahoinpitely on puhuttanut päiviä. Tapauksessa naamioituneet mielenosoittajat pahoinpitelivät kulkuetta vastaan mieltään osoittaneen vastamielenosoittajan.
Nyt tapahtunutta kommentoi myös poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Koskimäki kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.
Kirjoituksessaan Koskimäki sanoo, että poliisin tavoite on estää väkivalta pitämällä mielenosoittajat ja vastamielenosoittajat erillään.
– Tampereen tapauksessa yksittäisiä henkilöitä oli mennyt mielenosoittajajoukkoon poliisin huomaamatta. Poliisi ei ollut näkemässä pahoinpitelyä, Koskimäki kirjoittaa.
Hän kertoo, että Sisä-Suomen poliisi kertoo toimineensa heti, kun tieto pahoinpitelystä saatiin.
– Luotan, että Sisä-Suomen poliisilaitos selvittää tämänkin pahoinpitelyn, Koskimäki vakuuttaa.
Hän kirjoittaa lisäksi, että poliisi tulee tarkastelemaan ja tarvittaessa tarkentamaan valtakunnallisesti toimintamalleja siitä, miten parhaiten taataan turvallisuus mielenosoituksissa ja oikeudet osoittaa meiltä.
Koskimäki: Laki vesittyi 22 vuotta sitten
Koskimäki kääntäisi keskustelun tiukempaan naamiointikieltoon mielenosoituksissa. Aihetta ovat aiemmin . Pahoinpitelijöiden tunnistamista ja tavoittamista on vaikeuttanut heidän naamioitumisensa.