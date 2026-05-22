Yhdysvallat ei karkaa Natosta tänä viikonloppuna, mutta Ruotsissa on luvassa "rajua rakkautta", arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.

Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborgissa. Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä pitää ehdottoman tärkeänä, että kokoukseen osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Siitä huolimatta, että presidentti Donald Trumpin ja Naton suhde on vähintäänkin tulehtunut.

– Jos hän olisi jäänyt pois tässä kiristyneessä tilanteessa, se olisi ollut taas uusi naula arkkuun. Ei kuitenkaan vielä viimeinen naula, Penttilä toteaa.

Penttilä muistuttaa, että Rubio on yksi harvoista Naton tukijoista Valkoisessa talossa. Ulkoministerien kannattaa silti varautua Rubion tukkapöllyyn, sillä Helsingborgin kuulijoiden sijaan Rubion tärkein yleisö istuu Washingtonissa.

– Hän on Trumpin alainen ja hänen viestinsä tulee olemaan kovaa rakkautta: "Teidän on tehtävä enemmän, miksi ette tulleet Hormuzinsalmeen auttamaan".

– Ripitys tulee varmasti, mutta hän on henkilö, joka ei tule Natoa kaatamaan.

"Jos olet hyvissä suhteissa Trumpin kanssa..."

Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta.

Kyseinen kokous voi pitkälti määrittää koko sotilasliiton tulevaisuuden. Koska Euroopan Nato-maat eivät halua sotkeutua Iranin sotaan, on heidän heinäkuussa oltava varpaillaan, Penttilä sanoo.

– Käytännössä eurooppalaiset Nato-maat jo rakentavat suunnitelma B:tä siltä varalta, että Yhdysvallat on yhä vähemmän mukana Euroopan puolustuksessa. Ja kun tiedetään, millainen elohopeamainen liikkuja tämä päätöksentekijä Valkoisessa talossa on, on mahdollista, että tulee suurempi skandaali.