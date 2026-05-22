Tasavallan presidentin kanslia myy muun muassa designhuonekaluja huokeaan lähtöhintaan.

Tasavallan presidentin kanslia myy muun muassa käytettyjä huonekaluja ja kuntosalilaitteita julkisessa huutokaupassa, Kiertonet.fi-sivustolla.

Tavaroiden kirjo on laaja. Tarjolla on Artek- ja Kukkapuro-tuoleja ja Lundia-hyllyjä, mutta myös laattoja, kaapelikeloja ja vanha ompelukone.

Tavaroiden lähtöhinnat vaihtelevat nollasta eurosta reiluun 500 euroon. Kallein esine on Billnäsin 14-osainen vitriinihyllykkö, jonka lähtöhinta on 520 euroa.

Nollan euron lähtöhinta on muun muassa laatoilla ja vaatenaulakoilla. Kuntosalilaitteiden lähtöhinnat vaihtelevat 10 eurosta vajaaseen sataan euroon.

Presidentin kanslian huutokaupasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat, joka sai myös tasavallan presidentin kanslialta kommentin myytävistä esineistä.

– Tavarat ja huonekalut ovat vuosien varrella kansliaan kertyneitä, eikä niille ole tarvetta. Siksi ne kierrätetään, ja näin vapautuu myös varastotilaa. Kaikki huonekalut ja tavarat on puhdistettu myyntiä varten. Tavaroiden mukana ei tule todistuksia, presidentin kanslia kertoo Helsingin Sanomille.

Tavarat myydään eniten tarjoavalle. Huutokauppa päättyy 1. kesäkuuta. Ilmoituksessa kerrotaan, että henkilöstö on luovuttamassa tavaroita yhtenä päivänä kesäkuun alussa muutaman tunnin ajan.