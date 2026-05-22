Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborgissa.
Ruotsin ensimmäisessä ministeritason Nato-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
Valtonen otti kantaa venäläisväitteisiin, joiden mukaan Ukraina käyttäisi Nato-maita, tarkemmin sanottuna Latviaa drooniensa lähettämiseen Venäjän maaperälle.
– Venäjän toimia on mahdotonta hyväksyä, niin hyökkäyssotaa, mutta myös Baltian maihin kohdistunutta valeuutiskampanjaa.
Valtonen korosti, että Nato ei ole uhka Venäjälle, Venäjä on uhka maailmanrauhalle.
– Me emme haluaisi mitään muuta kuin rauhallisen suhteen Venäjän kanssa, toivomme Venäjän palaavan kansainvälisen lain pariin ja vetävän joukkonsa Ukrainasta, Valtonen jatkoi ja toivotti tulevaisuudessa myös Ukrainan Naton jäseneksi.
Valtosen mukaan ulkoministerit ovat Ruotsissa kopolla työskennelläkseen rauhan ja vapauden puolesta. Suomi on Valtosen mukaan matkalla kohti USA:n vaatimaa 5 prosentin puolustusmeno-osuutta bruttokansantuotteeseen. Valtonen kannusti samaan suuntaan muitakin Euroopan maita sekä Kanadaa.
"Euroopasta tulossa vahvempi Natossa"
Naton pääsihteeri Mark Rutte paalutti, että Euroopasta on tulossa sotilasliitossa entistä vahvempi. Tämä varmistaa sen, ettei liitto ole enää niin riippuvainen Yhdysvalloista kuin aiemmin.
Naton tulevaisuus on ollut viime kuukausina vaakalaudalla, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhitellut maansa lähtevän Natosta. Trump oli raivoissaan muille Nato-liittolaisille, jotka eivät tulleet Iranin sotaan sotkeutuneen Yhdysvaltojen avuksi purkamaan Hormuzinsalmen sulkua.