Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsuu Ukrainan viimeöistä drooni-iskua terroriteoksi.

Venäjä kertoo Ukrainan iskeneen torstai-iltana drooneilla Starobelskin koulurakennukseen ja asuntolaan. Kaupunki sijaitsee itäisessä Ukrainassa Venäjän miehittämällä alueella.

Venäläisen Tass:n mukaan hyökkäyksen aikaan rakennuksen sisällä oli 86, 14–18-vuotiasta nuorta. Ainakin neljän kerrotaan kuolleen ja 39 loukkaantuneen iskussa.

Koulurakennuksen kerrotaan vaurioituneen pahoin iskussa.

Venäjän YK-edustuston tiedottaja Jevgeni Uspenskin mukaan maa on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston ylimääräistä kokousta opiskelija-asuntolaan kohdistuneen kohdennetun iskun jälkeen.

Ylimääräisiä kokouksia tai hätäkokouksia pyydetään tyypillisesti käsittelemään kiireellisiä uhkia kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle tai äkillisiä maailmanlaajuisia kriisejä.

Ukraina on toistuvasti kohdistanut iskujaan Venäjän hallitsemaan infrastruktuuriin ja sotilasasemiin miehitetyillä alueilla pyrkiessään valtaamaan takaisin Moskovan vuoden 2022 hyökkäyksen jälkeen valtaamia alueita.

Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Jana Lantratova syytti Ukrainan joukkoja "kohdennetusta iskusta nukkuvia lapsia vastaan", kun taas Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuvaili iskua "hirvittäväksi rikokseksi" ja vaati syyllisten rankaisemista.

Presidentti Vladimir Putin syyttää Ukrainan kohdistaneen iskunsa tarkoituksella siviiliväestöön ja kutsuu iskua terroriteoksi.