Kehonrakentaja Víctor Martínez puhui parinvaihtajista.

Víctor Martínez on Dominikaanisen tasavallan kehonrakentajalegenda, joka ylsi lajin kuninkuuskilpailu Mr. Olympiassa kahdesti kärkikolmikkoon, parhaimmillaan toiseksi. Uran kohokohtiin lukeutuu myös Arnold Classic -voitto.

Mies on monien muiden bodareiden tavoin herättänyt huomiota massiivisten lihasten ryydittämällä hurjalla fysiikallaan. Huomiota on satanut.

Toisinaan muutenkin kuin vain pälyilyinä tai yhteiskuvien tai nimikirjoitusten pyytämisinä.

Lempinimellä "Dominikaaninen dominaattori" tunnetulta Martínezilta, 52, kysyttiin Generation Ironin podcastissa oudoimmista asioista, joita hän on kokenut fitnesskilpailijana.

Lihaskimppu nosti ensimmäisenä esiin parinvaihtajat eli ihmiset, jotka harrastavat seksiä muidenkin kuin oman kumppanin kanssa. Mies pohti niiden olleen todennäköisesti oudointa, mitä on osunut kohdalle.

– "Hei mies, vaimoni todella tykkää sinusta." Oi, hienoa, minä tykkään hänestäkin. "Ei, hän todella, todella tykkää sinusta", Martínez kuvaili.

Hän ei osannut kertoa tarkemmin ilmiön yleisyydestä fitnesspiireissä, mutta totesi, että häntä on parinvaihdon tiimoilta lähestytty.

– Kaikki eivät jaa kokemuksiaan. Monet vain hyppäävät mukaan.

Generation Iron luonnehti Martínezin vastausta yllättäväksi. Kehonrakentaja sanoi, ettei kritisoi ilmiötä, mutta se ei ole kuitenkaan hänen heiniään.