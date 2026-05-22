Voisiko filosofiasta löytyä keino vähentää sanoilla toistemme kimppuun hyökkäämistä?

Filosofi, Helsingin yliopiston filosofiantutkija ja dosentti ja Erika Ruonakoski Helsingin yliopistosta on palkittu ideoistaan tehdä maailmasta vähemmän riitaisampi paikka.

Hän kertoi MTV:n Huomenta Suomessa vastakkainasettelun kukoistavan erityisesti sekä sosiaalisessa mediassa että mediassa ylipäätään. Hän pohti, miten tilannetta voisi lähteä purkamaan askel askelelta. Ensimmäinen askel on syvään hengitys.

– Jos tilanne on akuutti, niin voi ajatella, että okei, en mene tähän nyt itse kybällä mukaan, koska siitä ei välttämättä ole mitään hyötyä, Ruonakoski sanoo.

Alkuhengittämisen jälkeen asioita voisi pohtia uudelta kantilta.

– Me tarvitsisimme kulttuurissa laajemminkin keskustelua siitä, miten voisimme antaa itsellemme tilaa ja aikaa ajatella asioita ja olla jähmettymättä valmiiksi annettuihin positioihin.

– Voisimme filosofisemmin ajatella, että ehkä tähän asiaan ei ole mitään selvää vastausta olemassa – voimme rauhassa oleilla tiedollisen epävarmuuden tilassa.

Epävarmuuden tilassa voi opetella olemaan

Ruonakoski sanoo epävamuudessa elämisen olevan tuttua filosofeille. Hän haastaa myös muita sovittamaan ajatteluunsa filosofista lähestymistapaa.