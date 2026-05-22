Prinsessa Diana olisi hyvinkin voinut selvitä hengissä kohtalokkaasta kolarista, jos ensihoidossa olisi tajuttu tilanteen vakavuus, sanoo Dianan viimeisiin hetkiin perehtynyt suomalainen ensihoitaja.

Prinsessa Diana kuoli 31.8.1997 eli ensi vuonna hänen kuolemastaan tulee kuluneeksi jo 30 vuotta.

Liki kaikki tuntevat traagisen tarinan prinsessa Dianan kuolemasta Pariisissa. Paparazzit olivat seuranneet hänen liikkeitään herkeämättä koko päivän ja yön. Ja kun prinsessa lähti rakkaansa Dodi Al-Fayedin kanssa hotellilta keskiyöllä paparazzit seurasivat perässä.

Seinen rantaa kovaa vauhtia edennyt auton kuljettaja Henri Paul menetti auton hallinnan Pont de l’Alman -tunnelissa ja törmäsi betonipylvääseen kovassa vauhdissa.

Al-Fayed ja kuljettaja kuolevat kolarissa heti. Tästä hetkestä alkoivat myös prinsessa Dianan kohtalonhetket vakavien vammojen kanssa.

Dianan sydämen kerrotaan siirtyneen vasemmalta oikealle, mikä oli samalla aiheuttanut keuhkolaskimon ja sydänpussin repeytymän. Tätä ei kuitenkaan kolaripaikalla vielä tiedetty.

Tehtiinkö hoitoketjussa virheitä?

Moni elää yhä siinä käsityksessä, että Diana kuoli onnettomuudessa, vaikka oikeasti hän kuoli sairaalassa vasta tunteja myöhemmin. Onnettomuuspaikalla prinsessa pystyi vielä kommunikoimaan, mikä antoi liian hyvän kuvan hänen saamistaan vammoista.

Suomalainen ensihoitaja Paul Eskelinen on perehtynyt kaikkeen onnettomuudesta saatavilla olevaan materiaaliin. Hän uskoo vakaasti, että prinsessa olisi hyvin voinut selvitä onnettomuudesta hengissä, jos ensihoidossa olisi toimittu toisin.

Mikä kaikki meni pieleen? Miten voi olla, että onnettomuudesta, josta on kirjoitettu lukuisia kirjoja, voi yhä paljastua jotain uutta?