Suomen Palloliitto on tiedottanut, että Suomi isännöi normaalisti syksyllä Kansojen liigassa Valko-Venäjää vastaan pelattavaa ottelua.

Palloliitto kertoi maaliskuussa, ettei ottelua aiota pelata Suomessa, vaan neutraalissa maassa. Nyt reilut kaksi kuukautta myöhemmin Palloliitto pyörsikin päätöksensä.

– Palloliiton päätöksen taustalla vaikuttavat muun muassa Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) 7. toukokuuta muuttunut linja, joka mahdollistaa valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen kilpailuihin tietyin ehdoin, kansainväliset kokemukset esimerkiksi Tanskasta, urheilullinen oikeudenmukaisuus ja kotiedun merkitys Suomen maajoukkueelle, pelaajien valmius ja halu pelata ottelu kotikentällä sekä kannattajien näkemykset ja ääni osana kokonaisarviointia, tiedotteessa perustellaan.

Palloliitto konsultoi päätöksessään ulkoministeriötä.

– Ulkoministeriön mukaan Suomi tuomitsee voimakkaasti Valko-Venäjän osallistumisen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, eikä linja ole muuttunut. Ulkoministeriö kuitenkin arvioi, että Palloliiton päätös yhdestä kotiottelusta Valko-Venäjää vastaan on ymmärrettävä Suomen tiukasta ulkopoliittisesta linjasta huolimatta, Palloliitto viestittää.

Palloliittokin korostaa, ettei Valko-Venäjän tulisi osallistua UEFA:n alaisiin kilpailuihin. Tuleva ottelu ei myöskään vähennä Palloliiton Ukrainalle osoittamaa vahvaa tukea, eikä muuta liiton arvopohjaa.

Huuhkajat kohtaa Valko-Venäjän Kansojen liigan ottelussa Helsingin olympiastadionilla 29. syyskuuta.

– Olemme päätöstä tehdessämme pohtineet tarkasti eri näkökulmia, joista merkittävä painoarvo on ulkoministeriön arviolla ja Tanskan esimerkillä. Lisäksi olemme halunneet kuunnella urheilijoita ja kannattajia, ja koko suomalaista jalkapalloyhteisöä. Haluamme toimia vastuullisesti sekä urheilullisesti että arvojemme mukaisesti, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti painottaa.