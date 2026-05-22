Alvaro Arbeloa ei jatka Real Madridin päävalmentajana päättyvän kauden jälkeen.

Arbeloa kertoi asiasta perjantaina.

– Jätän Real Madridin äärimmäisen kiitollisena. Pelaajat ovat tehneet minusta paremman ihmisen ja saaneet minut nauttimaan jokaisesta päivästä.

Viime viikkoina mediat ovat huhunneet Jose Mourinhon palaavan Real Madridin penkin taakse. Mestariluotsi valmensi Madridin valkopaitoja edellisen kerran kausina 2010-13.

Arbeloa kertoi medialle, ettei häntä nähdä Mourinhon valmennustiimissä, mikäli portugalilaisluotsi Realin peräsimeen siirtyy.

– Moulla on fantastinen taustatiimi. Hänellä on hyviä ihmisiä hänen ympärillään. Jos hän tulee Madridiin, hän tulee tiiminsä kanssa. Ei ole mitään mahdollisuutta, että minä olisin hänen tiimissään. Mietin omaa tulevaisuuttani maanantaista eteenpäin, Arbeloa sanoi.

Real Madridin kausi on ollut täynnä turbulenssia niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Arbeloa saapui Realin peräsimeen tammikuussa Xabi Alonson saatua potkut.

La Liga -kausi päättyy tulevana lauantaina. Sarjassa toiseksi sijoittuva Real Madrid kohtaa kauden viimeisessä ottelussaan Athletic Bilbaon.