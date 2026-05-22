Muun muassa Barbie Girl superhitistä tuttu tanskalaisyhtye Aqua ilmoittaa lopettavansa.

Yhtye kertoo asiasta Instagramissaan.

– Kun on ollut yhdessä näin kauan, oppii tunnistamaan, milloin on aika suojella sitä mitä olemme yhdessä luoneet. On oikea aika sanoa hyvästit, kun muistot ovat vielä tuoreina ja rakkaus musiikkia, tarinaa ja tosiamme kohtaan on yhä vahvaa, postaukseen on kirjoitettu.

Yhtye kiittää fanejaan kuluneesta kolmestakymmenestä vuodesta.

– Kiitos rakkaudesta, energiasta, kannustuksesta ja kaikista yhteisitä hetkistä.

Postauksen ovat allekirjoittaneet yhtyeen kärkihahmot Lene, René & Søren.

Copyright © 2023 BACKGRID UK