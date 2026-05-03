Ajatushautomon tietojen mukaan venäläisjoukoilla on ongelmia hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan.
ISW-ajatushautomo (Institute for the Study of War) kertoo saaneensa todistusaineistoa, jonka perusteella venäläiset joukot menettivät Ukrainassa viime kuussa 116 neliökilometriä aiemmin miehittämiään alueita.
ISW:n mukaan Venäjän eteneminen taistelukentällä on hidastunut tasaista viime marraskuusta lähtien.
ISW toteaa, että Ukrainan jatkuvat vastahyökkäykset, keskipitkät iskut sekä viime helmikuussa toteutettu Starlink-satelliittijärjestelmän käytön estäminen venäläisten päätelaitteilta ovat pahentaneet Venäjän armeijan kohtaamia ongelmia.
Lue myös: Zaporizhzhjan ydinvoimalasta huolestuttava ilmoitus
Venäjän asettamat rajoitukset viestisovellus Telegramin käyttöön ovat myös heikentäneet venäläisjoukkojen tilannetta.
ISW huomauttaa, että Venäjän etenemisen hidastuminen voi liittyä myös vuodenaikaan liittyviin sääilmiöihin.
Maaperä muuttuu alueella keväisin mutaiseksi roudan sulaessa ja tämä heikentää joukkojen mahdollisuuksia edetä. Kesällä tilanne voi jälleen muuttua.