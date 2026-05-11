Venäjä ja Kiina ovat pysyneet pois toistensa tieltä Afrikassa. Tämä voi muuttua.
Venäjä on Afrikan Malissa "vakavissa ongelmissa" ja kärsinyt "merkittäviä tappioita", arvioi yhdysvaltalaisen ajatushautomo Delphi Global Research Center vanhempi tutkija Robert Hamilton MTV Uutisille.
Takana ovat tappiot Tessalitissa, Kidalissa ja Aguelhokissa. Venäläisjoukkojen raportoidaan neuvotelleen antautumisista ja vetäytymisistä.
Takaiskuilla on Venäjälle aitoa merkitystä, sillä Kreml on panostanut huomattavan määrän voimavaroja saadakseen Afrikassa jalansijan.
Afrikka on ollut presidentti Vladimir Putinille prioriteetti, jolla hän on pystynyt osoittamaan Venäjän kykenevän toimimaan edes jossain maailmankolkassa suurvallan tavoin.
Delphi Global Research Center vanhempi tutkija Robert Hamilton Turussa 4. toukokuuta.MTV Uutiset / Jouko Luhtala
Kiinan kärkityökalu Afrikassa on Vyö ja tie -hanke (BRI, Belt and Road Initiative), jota on kutsuttu myös uudeksi silkkitieksi.
Peruskuvio on yksinkertainen. Kiina lainaa Afrikassa rahaa, jolla rakennetaan satamien ja lentokenttien kaltaista infrastruktuuria.
Ongelmat ovat laajalti raportoituja. Kiina tuo paikalle omat työntekijänsä ja jos paikallisia käytetään, ovat työolosuhteet länsimaisittain surkeat.
Kiinan Afrikka-operaatioihin syventyneen Hamiltonin mukaan Yhdysvalloissa BRI:n syvin päämäärä on ymmärretty väärin.
– Yhdysvallat on väärässä väittäessään, että BRI:n ajatuksena on rakentaa maailmanlaajuinen strateginen infrastruktuuri, jota sotilaat voivat tarpeen tullen käyttää, Hamilton sanoo.
– BRI on globaali kauppajärjestelmä, jonka keskiössä on Kiina. Se on kyllä haaste Yhdysvalloille, mutta taloudellinen, ei sotilaallinen, Hamilton jatkaa.
Tästä kertoo Hamiltonin mukaan sekin, että vaikka Kiina lainaa rahaa Afrikassa "jotakuinkin kaikille", on se panostanut eniten Afrikan sarven ja Guineanlahden maihin, jotka sijaitsevat kansainvälisten kauppareittien avainkohdissa.