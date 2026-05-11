Venäjä ja Kiina ovat pysyneet pois toistensa tieltä Afrikassa. Tämä voi muuttua.

Venäjä on Afrikan Malissa "vakavissa ongelmissa" ja kärsinyt "merkittäviä tappioita", arvioi yhdysvaltalaisen ajatushautomo Delphi Global Research Center vanhempi tutkija Robert Hamilton MTV Uutisille.

Takana ovat tappiot Tessalitissa, Kidalissa ja Aguelhokissa. Venäläisjoukkojen raportoidaan neuvotelleen antautumisista ja vetäytymisistä.

Takaiskuilla on Venäjälle aitoa merkitystä, sillä Kreml on panostanut huomattavan määrän voimavaroja saadakseen Afrikassa jalansijan.

Afrikka on ollut presidentti Vladimir Putinille prioriteetti, jolla hän on pystynyt osoittamaan Venäjän kykenevän toimimaan edes jossain maailmankolkassa suurvallan tavoin.

Laajemmin Venäjän Afrikka-ongelmista voi lukea täältä tai alle olevasta linkistä.