Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tarjosi puolustusministerin paikkaa tutulle ministerille.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo sosiaalisessa mediassa tarjonneensa puolustusministerin paikkaa maan nykyiselle digitaalisen muutoksen ministerille Mihailo Fedroville.
– Mihailo on vahvasti mukana ’droonilinja’-aloitteessa ja työskentelee erittäin tehokkaasti valtion palvelujen ja prosessien digitalisoinnin parissa, Zelenskyi sanoi iltaisessa videoviestissään.
Fedrov korvaisi näin aiemmin puolustusministerinä toimineen Denys Shmyhalin.
Aiemmin Zelenskyi kertoi sosiaalisessa mediassa tarjonneensa maan sotilastiedustelun johtajalle Kyrylo Budanoville presidentin kansliapäällikön paikkaa. Zelenskyi kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.