Ukrainan delegaatio on saapunut Yhdysvaltoihin jatkamaan rauhanneuvotteluja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan päättämiseksi.
Rauhanneuvottelut käydään Yhdysvaltain Miamissa.
Delegaatioon kuuluvan Ukrainan presidentin kansliapäällikön Kyrylo Budanovin mukaan luvassa on yhteinen tapaaminen Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin, presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin sekä maavoimaministeri Daniel Driscollin kanssa.
Budanovin lisäksi Ukrainan edustajina neuvotteluissa toimivat entinen puolustusministeri ja nykyinen turvallisuusneuvoston sihteeri Rustem Umjerov sekä kansanedustaja David Arakhamia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi perjantaina maansa neuvottelijoiden olevan matkalla Yhdysvaltoihin.
Venäjä on tehnyt viime viikkoina runsaasti Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistuneita iskuja.Kuvassa lämmitettyjä telttoja Kiovassa Ukrainassa perjantaina.AFP / Lehtikuva
Ukraina on hakenut liittolaisiltaan selkeyttä siihen, millaisia turvatakuita maa saisi rauhansuunnitelman kautta. Zelenskyi sanoi, että Ukraina toivoo tulevien neuvotteluiden selkeyttävän Yhdysvaltojen kanssa valmisteltuja asiakirjoja.
Lisäksi ukrainalaiset haluavat Zelenskyin mukaan keskustella siitä, miten Venäjä tulee vastaamaan diplomatiaan.
Ukrainaa tukevien maiden niin kutsuttu halukkaiden koalitio sopi aiemmin tammikuussa Ukrainalle annettavista vahvoista turvatakuista, jotka tulevat voimaan tulitauon alkamisen jälkeen. Yhdysvallat johtaisi tulitauon valvontamekanismia.
Erityislähettiläs Witkoff sanoi loppiaisena järjestetyn kokouksen jälkeen, että Ukrainan liittolaiset olivat päässeet pääosin sopimukseen Ukrainan turvatakuista.