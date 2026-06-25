Zelenskyin mukaan iskut ovat vastaus Venäjän hyökkäyksiin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo X:ssä, että Ukrainan puolustusvoimat ovat iskeneet viime yönä Venäjän öljyinfrastruktuuriin vastauksena Venäjän hyökkäyksiin ukrainalaisiin kaupunkeihin ja siviilikohteisiin.
Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot iskivät Poltavskan öljyvarastoon Krasnodarin alueella, noin 300 kilometrin päässä rintamalinjasta.
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Lisäksi Ukrainan turvallisuuspalvelu iski kahteen öljynjalostamoon Ufassa, Bashneft-Ufaneftekhimiin ja Bashneft-Novoiliin, jotka sijaitsevat peräti 1 500 kilometrin päässä rintamalta.
– Pitkän kantaman operaatiomme ovat johdonmukaisia ja tarkkoja vastauksia Venäjän sodan pitkittämiseen ja hyökkäyksiin ukrainalaisiin kaupunkeihin ja yhteisöihin, presidentti Zelenskyi sanoo.
Zelenskyin mukaan Ukraina toteuttaa pitkäkestoista "pakotesuunnitelmaa" Venäjän öljyteollisuutta vastaan.
– Kiitän kaikkia ukrainalaisia sotilaita, jotka varmistavat iskujemme tarkan osumatarkkuuden, Zelenskyi toteaa.
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Presidentin mukaan Venäjän tulisi keskittyä todelliseen diplomatiaan sen sijaan, että yrittää jälleen harhauttaa muita tai ostaa itselleen lisäaikaa.