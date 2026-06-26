Ukrainan mittavat yölliset iskut tekivät tuhoja niin Moskovassa kuin Tulan alueella.
Ukraina iski laajalti Venäjälle aamuyön aikana.
Venäjän puolustusministeriön mukaan yön aikana 660 droonia ammuttiin alas. Aiheesta kertoo Reuters.
Moskovan pormestari Sergei Sobjanin raportoi ensimmäisistä alasammutuista drooneista noin kello puoli kolmen aikaan yöllä.
– Viranomaiset työskentelevät paikoilla, jonne jäänteitä tippui, Sobjanin kertoi Kiev Postin mukaan.
Drooni-iskut jatkuivat varhaiseen aamuun saakka ja alasammuttujen droonien määrää päivitettiin kukonlauluun saakka.
Moskovan kolme suurinta lentoasemaa Domodedovon, Vnukovon ja Sheremetjevon liikennettä rajoitettiin.
Sheremetjevon lentoasema toimii lentoyhtiö Aeroflotin päälentotukikohtana.
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