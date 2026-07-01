Ukraina iski jälleen syvälle Venäjälle.
Ukrainan joukot ovat iskeneet toista kertaa venäläiseen öljynjalostamoon Ufan kaupungissa, joka sijaitsee yli 1 300 kilometrin päässä etulinjasta.
Iskusta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskiviikkona X-tilillään.
– Toteutamme suunnitelmaamme Ukrainan pitkän kantaman sanktioista joka päivä. Tämä on täysin oikeutettu vastaus kaikkeen, mitä Venäjä tekee meitä vastaan, Zelenskyi kirjoitti tilillään.
Ukraina iski Ufaan viimeksi viime viikolla.
Zelenskyi kuvaili Telegram-kanavallaan, että jokainen Ukrainan tekemä pitkän kantaman "sanktio" vähentää Venäjän sotakoneen resursseja ja tuo rauhaa lähemmäksi.
Tänään Zelenskyi kertoi lisäksi iskusta Penzan alueella sijaitsevaan "strategiseen laitokseen", joka Zelenskyin mukaan osallistuu Ukrainaa vastaan käytettävien ohjusten komponenttien valmistamiseen.
Tämän iskun kohteena ollut laitos sijaitsee noin 600 kilometriä rintamalta.