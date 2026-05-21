Drooni-isku venäläiselle öljynjalostamolle vaati kuolonuhreja.
Kaksi ihmistä on kuollut drooni-iskussa Syzranin kaupungissa Venäjällä Samaran alueella Volga-joen rannalla, kertoo alueen kuvernööri Telegramissa Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan.
Tapahtuneesta uutisoi myös ukrainalainen The Kyiv Independent. Lehti kertoo Ukrainan iskeneen Syzranissa sijaitsevaan öljynjalostamoon viime yönä.
The Kyiv Independentin vahvistamattomien tietojen mukaan iskun kohteena oli Venäjän kolmanneksi suurimman yhtiön, Rosneftin, öljynjalostamo.
Syzran sijaitsee noin 700 kilometrin päässä Ukrainan rajalta.
Ukraina iskee säännöllisesti syvällä Venäjän alueella sijaitsevaan sotilasinfrastruktuuriin ja energialaitoksiin pyrkimyksenään heikentää Venäjän sotakapasiteettia.
Monet venäläiset öljynjalostamot ovat tiettävästi supistaneet tai keskeyttäneet tuotantonsa Ukrainan viimeaikaisten droonihyökkäysten takia.