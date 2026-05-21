Colorado Avalanchen tähtihyökkääjä Nathan MacKinnon osoitti turhautumista, kun Vegas Golden Knights kukisti sen 4–2 NHL:n läntisen konferenssin avausfinaalissa.

MacKinnon petasi Gabriel Landeskogin 2–3-kavennuksen upealla liikkeellä ajassa 57.39, mutta Avalanchen kiri kolmen maalin takaa-ajoasemasta jäi lopulta vajaaksi.

MacKinnon oli toimittajien ympäröimänä pukukopissa ottelun jälkeen.

– Emme vain olleet teräviä. Asioiden toteuttaminen jäi vajaaksi kaikilta, hän sanoi.

– Meillä oli paikkoja. Eivät hekään luoneet mitään ihmeellistä, peli oli aika tarkkaa. Sitten he saivat pari maalia. He ovat tietysti hyvä joukkue, mutta ammuimme itseämme nilkkaan. Pelaajamme harhailivat, ja toteutus oli huonoa, kuten sanoin.

Tämän jälkeen eräs toimittaja yritti kysyä vielä, mitä joukkue voi ottaa mukaansa ottelun lopusta, mutta MacKinnon keskeytti hänet.

– Sanoin jo viisi kertaa, että toteutus takkusi. Se satutti meitä, kanadalaistähti päätti haastattelun.