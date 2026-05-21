- Ota fileesuikaleet huoneenlämpöön ainesten valmistelun ajaksi. Valuta kikherneet.
- Hienonna valkosipulinkynnet ja puolita kirsikkatomaatit. Suikaloi aurinkokuivatut tomaatit.
- Kuumenna öljy pannussa ja ruskista siinä broilerit.
- Lisää valkosipulinkynnet ja paista hetki. Lisää pannulle tomaattisose ja chilirouhe. Paista sekoittaen pari minuuttia.
- Lisää kikherneet, kirsikkatomaatit, aurinkokuivatut tomaatit, ruokakerma, vesi ja suola. Kuumenna kiehuvaksi ja hauduta kastiketta matalla lämmöllä noin 5 minuuttia tai kunnes neste on hieman keittynyt kasaan.
- Kääntele pinaatti kastikkeeseen ja kuumenna 1–2 minuuttia eli kunnes pinaatti pehmenee. Mausta suikaloidulla basilikalla ja pippurilla.