Videolla drooni vaikuttaa ampuvan useita raketteja.
Ukraina on alkanut käyttää drooneja, joilla pystytään ampumaan raketteja.
Asiasta kertoo Ukrainan asevoimien droonijoukkojen komentaja Robert Brovdi, joka tunnetaan paremmin kutsumanimellään Brovdi. Hän on perustanut maineikkaan "Majdarin linnut" drooniyksikön.
Väitteensä tueksi Ukraina on julkaissut videon, jossa kerrotaan näkyvän, miten drooni ampuu useita raketteja kohti venäläiskohdetta.
Videoon on merkattu päivämäärä 17. toukokuuta, mutta sen kuvausaikaa tai -paikkaa ei ole vahvistettu.
Ukrainan mukaan drooni pystyy ampumaan kahdeksan kappaletta ohjaamattomia NURS-raketteja. Lisäksi droonin itsessään kerrotaan olevan räjähtävä.
Suunniteltu alun perin hävittajiin
NURS-raketit on alkujaan suunniteltu ammuttavaksi taisteluhelikoptereista ja hävittäjistä. Ukrainan käyttämä drooni pystyy väitetysti lentämään kahdeksan NURS-raketin kanssa noin 500 kilometriä.
Droonijoukkojen komentaja Brovdin mukaan droonit pystyvät tunkeutumaan alueille, joille helikoptereilla tai lentokoneilla ei ole ilmapuolustuksen vuoksi asiaa.
Ukrainan julkaisemaan videoon on liitetty kuva, jossa näkyy neljän raketin laukaisin. Tästä voi päätellä, että kussakin NURS-droonissa on kaksi neljän raketin laukaisinta.
Tiedossa ei ole, miten laajasti droonit mahdollisesti ovat käytössä.