Ainakin kolme ihmistä on kuollut Venäjän ohjusiskussa Ukrainan koillisosiin.

Venäjä iski ohjuksilla Merefan kaupunkiin, joka sijaitsee Harkovan alueella Ukrainan koillisosassa. Ainakin kolme ihmistä kuoli ja kahdeksan haavoittui, kertoo alueen kuvernööri.

Kuvernöörin mukaan iskussa vaurioitui yksityistaloja ja kerrostaloja, neljä kauppaa sekä autokorjaamo.

Tuhoisa isku tapahtui vain tunteja sen jälkeen, kun Ukraina oli tehnyt syvälle Moskovaan ulottuneen drooni-iskun. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda.



Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa.



Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower -niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella.

