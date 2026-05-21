Latvian valmennukseen kuuluva Petteri Nummelin lupaa Leijonille haastavaa iltapuhdetta jääkiekon MM-kisoissa torstaina.

Mikael Granlundilla vahvistuva Leijonat kohtaa torstaina neljännessä MM-alkulohkopelissään Latvian. Maa yllätti kolme vuotta sitten MM-pronssillaan, mutta yleensä sen päätavoitteena on paikka puolivälierissä. Niin nytkin.

Valmentaja Petteri Nummelinin mukaan Latvia sai turnaukselleen hyvän alun niukassa Sveitsi-tappiossa, sitten tuli "maaginen" esitys Saksaa vastaan (2–0-voitto), mitä seurasi kömmähdys (1–3-tappio Itävallalle).

– Nyt ei jää vaihtoehdoksi kuin raapia pisteitä Suomelta tai USA:lta ja voittaa loput (Iso-Britannia ja Unkari) tietysti, Nummelin kommentoi MTV Urheilulle.