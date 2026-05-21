Viimeinen varma havainto kadonneesta intialaismiehestä on Helsingissä kuun alussa.

Lahdessa asuva ja opiskeleva 18-vuotias mies on kadonnut. Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta.

Kadonnut on tummahiuksinen ja -partainen Intian kansalainen ja hän käyttää silmälaseja. Yllään kadonneella on viimeisen havainnon aikana ollut musta takki, mustat housut ja valkoiset kengät. Hänellä oli mukanaan musta reppu.

Poliisin tietojen mukaan mies on liikkunut Helsingissä Kruunuvuorenrannassa tiistaina 5.5.2026 noin kello 20 aikaan. Tämän jälkeisistä liikkeistä poliisilla ei ole varmaa tietoa.

Kaikki kadonneeseen liittyvät havainnot ja tiedot pyydetään ilmoittamaan Hämeen poliisille sähköpostitse osoitteeseen perustutkinta.ph.hame@poliisi.fi.