Julkaistu 21 minuuttia sitten

– Nieriä, pohjoisen ihmisten suussa "rautu", on kylmien vesien arvokala ja monen mielestä maukkain lohikala. Se on myös kiistatta kauneimpia kalalajejamme kirkkaanpunaisine vatsoineen ja valkoisine evänreunoineen, kuvaillaan.

Nieriää voi ruoanlaitossa käytää lohen tapaan. Satokausikalenterin mukaan se sopii graavattavaksi, paistuu kokonaisena uunissa herkulliseksi ja soveltuu myös fileepaloina pannulla paistettavaksi. Nieriää kannattaa kesällä kokeilla myös grillattuna tai tehdä kalasta keittoa.

Tässä on lohen ja kirjolohen todellinen ero – kumpaa pitäisi valita kaupassa?

Vihreällä listalla

Ravintoloissa ja kalatiskeillä nieriä on lähes poikkeuksetta kasvatettua kalaa. Pääosa nieriästä on kasvatettu Islannissa tai Pohjois-Ruotsin järvissä. WWF:n mukaan nieriän kasvatuksen ympäristövaikutukset ovat Islannissa suhteellisen pieniä ja toiminta on hyvin ohjattua ja säädeltyä.