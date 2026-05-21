Oletko testannut lohikaloihin kuuluvaa nieriää?
Monet asiantuntijat ovat viime vuosina muistuttaneet norjalaisen lohen varjopuolista. Norjalaisen kasvatetun lohen suosiolla on karut seuraukset muun muassa silakalle.
Vaikka lohenkasvatukseen liittyy lukuisia ongelmia, se ei näytä heijastuvan kalan suosioon. Kasvatettu Norjan lohi on edelleen Suomessakin suosituin ostos kauppojen kalatiskillä.
Kotimainen kirjolohikaan ei välttämättä ole kaloista se kestävin valinta, mutta WWF:n kalaoppaan mukaan se on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin kasvatettu norjalainen lohi.
Tunnetko jo nieriän? Lohtakin maukkaampi!
Nieriä on maukas lohikala.Pro Kala ry
Monelle hieman tuntemattomampi kala on toukokuussa sesongissa oleva nieriä. Nieriä, joka tunnetaan myös nimellä rautu, on lohikaloihin kuuluva kala, jonka liha on punertavaa ja rasvaista.
– Nieriä, pohjoisen ihmisten suussa "rautu", on kylmien vesien arvokala ja monen mielestä maukkain lohikala. Se on myös kiistatta kauneimpia kalalajejamme kirkkaanpunaisine vatsoineen ja valkoisine evänreunoineen, kuvaillaan.