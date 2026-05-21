Useista rikoksista epäilty rattijuoppo yritti ajaa kanssaan riitautuneiden ihmisten yli Oulussa.
Poliisi otti Oulussa hieman puolenyön jälkeen kiinni nuoren miehen, jota epäillään törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Poliisin mukaan mies oli riitaantunut seurassaan olleiden henkilöiden kanssa ja riidan seurauksena hänen epäillään yrittäneen ajaa henkilöautolla useamman ihmisen yli.
Tilanteesta selvittiin poliisin mukaan ilman vakavia henkilövahinkoja.
Kun poliisipartio tavoitti epäillyn ja otti hänet kiinni, mies puhalsi poliisin alkometriin törkeän rattijuopumuksen ylittävät lukemat. Kiinnioton yhteydessä ilmeni myös, ettei miehellä ole voimassa olevaa ajo-oikeutta.