Malli ja lentoemäntä Anni Uusivirta ja hänen kumppaninsa brasilialainen jujutsuvalmentaja Leandro Fideles ovat saaneet esikoisensa.
Fideles paljasti ilouutiset julkaisemalla suloisen kuvan seuraajilleen Instagramissa.
– Tervetuloa, pieni viikinkini. Rakastan sinua niin paljon Kenzo, hän kirjoittaa kuvansa yhteydessä.
Pari meni kihloihin syksyllä 2024 ja avioitui samana vuonna 16. joulukuuta.
Uusivirta valittiin vuonna 2011 Miss Suomi -kilpailussa lehdistön ihannetytöksi. Hän voitti vuonna 2012 Viidakon tähtöset -ohjelman.