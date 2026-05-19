Venäjän hallinnolla on korkeat odotukset presidentti Vladimir Putinin tänään alkavalle kaksipäiväiselle Kiinan-vierailulle.
Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä.
Kiinan ja Venäjän tiivistyneet suhteet ovat herättäneet länsimaissa huolta erityisesti Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.
Talouslehti Financial Timesin mukaan syytä huoleen pitäisi kenties olla myös Putinilla. Lehden nimettömien lähteiden mukaan Xi sanoi Trumpille, että Putin voi vielä katua Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.
Lähteiden mukaan Trump oli ehdottanut keskusteluissa, että Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä tekisivät yhteistyötä Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) vastaan.
Valkoinen talo tai Kiinan lähetystö Washingtonissa kieltäytyivät kommentoimasta FT:n tietoja. Lehden mukaan Xi ei puhunut lainkaan näin suoraan Putinista Yhdysvaltain edelliselle presidentille Joe Bidenille, vaikka Ukrainan tilanne oli heilläkin yksi pääpuheenaiheista.
Venäjän tilanne on viime viikkoina muuttunut Ukrainan sodassa entistä tukalammaksi. Ukraina on onnistunut lukuisissa lennokkihyökkäyksissään Venäjälle. Viikonloppuna nähtiin tuhoisa isku Moskovan seudulla, varhain tiistaiaamuna lennokkien kohteena oli puolestaan öljynjalostamo Jaroslavlissa.
