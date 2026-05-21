Salkkareissa nähdään uusia hahmoja, kun Noelin sisko saapuu lapsiensa kanssa Pihlajakadulle.
Salattuihin elämiin saapui uusia kasvoja. Keskiviikkona nähdyssä jaksossa Noel ja Daniela saivat yllättäviä vieraita. Kaksikko häkeltyi, kun Noelin sisko Lea sekä tämän lapset Sandra ja Julius pelmahtivat ovesta sisään.
– Mitä ihmettä? Noel pohti.
– Mitä minun ihana isoveljeni, Lea hihkui!
Miten Daniela reagoi? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!
Lue myös: Salkkareihin saapuu kaksi uutta kasvoa – tieto roolista sai näyttelijän "ihan shokkiin": "Hullua"
Leaa näyttelee Maija Lang. Juliuksen roolissa nähdään Joa Dahlman ja Sandran roolissa Nelli Kariniemi.