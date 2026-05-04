Ukraina teki viime yönä syvälle Moskovaan ulottuneen drooni-iskun.
Drooni on törmännyt rakennukseen Moskovassa, kertoi Moskovan pormestari Sergei Sobjanin maanantaina.
Aiheesta uutisoi ensin ukrainalainen The Kyiv Independent. Sen mukaan Ukrainan joukot käynnistivät droonihyökkäyksen Moskovaan viime yönä.
Sobjaninin mukaan tapahtuneesta selvittiin ilman uhreja.
Venäläisten Telegram-uutiskanavien perusteella drooni osui korkeaan tornitaloon. The Kyiv Independent nimeää talon Mosfilm Toweriksi, joka sijaitsee arvostetulla alueella lähellä suurlähetystöjä ja diplomaattien asuinrakennuksia.
Paikalta on julkaistu kuvia, joissa ylemmät kerrokset näyttävät vaurioituneen.
The Kyiv Independent kuvailee iskua yhdeksi syvimmälle Moskovan keskustan asuinalueelle kohdistuneista, sillä se tapahtui noin seitsemän kilometrin päässä Punaiselta torilta ja kolmen kilometrin päässä Venäjän puolustusministeriön rakennuksesta.