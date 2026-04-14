Uhrin paon estäminen toi myös toiselle miehelle tappotuomion.

Kaksi parikymppistä miestä sai tappotuomion Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Tokio Karaoke -ravintolan edustalla tapahtuneesta puukotuksesta.

Nelikymppinen mies puukotettiin kuoliaaksi tammikuussa ravintolan edustalla myöhään illalla.

Tekoaikaan 24- ja 21-vuotiaat miehet olivat tutustuneet uhriin saman päivän aikana yhteisen tutun kautta. Ilta oli edennyt ravintolaan, jossa riitaa oli tullut juomista.

Toinen tekijöistä kertoi oikeudessa, että riitaa oli tullut siitä, että he olivat käsittäneet nelikymppisen miehen tarjoavan heille juomia, mitä ei ollut tapahtunut toivotussa laajuudessa.

Toinen tekijä oli hieman ennen tekoa varastanut uhrilta juoman. Ravintolan ulkopuolella tästä oli tullut riitaa ja uhri oli lyönyt miestä kerran.

Tilanteessa toinen tekijöistä oli tullut puukon kanssa auttamaan toveriaan. Uhri oli lähtenyt peruuttamaan pois puukolla aseistautuneiden ja ravintolan mainoskylttiä lyöntiasennossa pitäneiden miesten luota, mutta oli kaatunut selälleen maahan kompastuttuaan betoniporsaaseen.

Miehet olivat kumartuneet uhrin ylle ja toinen heistä oli pitänyt häntä paikoillaan nostaen puukon tämän ylle. Sen jälkeen hän oli puukottanut miestä rintaan.

Uhri oli puukotuksen jälkeen päässyt nousemaan ja yrittänyt päästä sisälle ravintolaan, mutta toinen miehistä astui oven tielle ja tönäisi miehen takaisin puukottajaa päin. Puukottaja iski uhria kolme kertaa yläselkään ja hartioiden alueelle.

Tämän jälkeen kaksikko pakeni paikalta juosten, mutta heidät otettiin kiinni lähistöltä.