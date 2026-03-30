Helsinkiläisen karaokebaarin edustalla tammikuussa tapahtuneen henkirikoksen käsittely alkoi oikeudessa. MTV seuraa käsittelyä paikan päällä.

Syyttäjä vaatii kahdelle parikymppiselle miehelle rangaistusta taposta. Henkirikos tapahtui Helsingin Mikonkadulla sijaitseva karaokeravintolan edustalla tammikuun 8. päivä.

Helsingin käräjäoikeus käsittelee asiaa maanantaina ja tiistaina. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä oikeussalissa maanantaina.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tapauksesta kello 22.26.

Poliisi otti puukotuksesta epäillyt 24- ja 21-vuotiaat miehet kiinni paikan päältä. Poliisi on kertonut aiemmin, että toinen miehistä epäillään käyttäneen teräasetta, mutta myös toisen epäillään osallistuneen tekoon.

Uhriksi joutui vuonna 1983 syntynyt mies, joka sai puukotuksessa useita iskuja ylävartaloon. Hän kuoli vammoihinsa sairaalassa.

Poliisin mukaan väkivallantekoa edelsi jonkinlainen riita.

Kello 9.54

Myös 24-vuotias mies kiistää syytteen. Hän kiistää toimineensa yhdessä 21-vuotiaan kanssa.

Tapahtumat ovat tallentuneet valvontakameralle, ja 24-vuotias kiistää olevansa kyseisellä tallenteella.

Samoin 24-vuotias kiistää myös murhan.

Kello 9.46

Uhrin omaiset vaativat tekijöiltä yhteensä kymmenien tuhansien eurojen korvauksia kärsimyksistä.

Nyt puhuu 21-vuotiaan puolustaja. 21-vuotias kiistää syyllistyneensä tappoon, mutta myöntää törkeän kuolemantuottamuksen ja törkeän pahoinpitelyn.

21-vuotiaalla ei oman näkemyksensä mukaan ollut tappamistarkoitusta. Hän vastustaa myös rangaistuksen koventamista.

21-vuotias kiistää myös uhrin omaisten rangaistusvaatimuksen murhasta. Teko ei hänen mukaansa ole ollut suunnitelmallinen, eikä hän ole missään vaiheessa iltaa osoittanut, että hänellä olisi vahingoittamistarkoitusta.

Kello 9.36

Uhrin lapsi vaatii miehille rangaistusta murhasta. Perusteena on se, että he ovat houkutelleet uhrin pihalle ja ilmoittaneet etukäteen, että tulevat tappamaan hänet.

Sen lisäksi he ovat varastaneet uhrin juoman tietäen, että uhri suuttuu tästä. Näin he ovat saaneet uhrin pihalle perässään, jossa he ovat toteuttaneet tekonsa.

Kun uhri pääsi ensimmäisen puukoniskun jälkeen ylös ja yritti päästä pakenemaan sisätiloihin baariin, vanhempi miehistä esti tönimällä häntä pääsemästä turvaan. samaan aikaan vanhempi mies kehotti nuorempaa kaveriaan tappamaan uhrinsa.