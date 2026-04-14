Miehet puukottivat uhrin kuoliaaksi ravintolan edessä.
Helsingin käräjäoikeus on tuominnut tänään kaksi nuorta miestä taposta jutussa, jossa nelikymppinen mies puukotettiin kuoliaaksi Helsingin ydinkeskustassa tammikuussa.
Puukotus tapahtui Ateneuminkujalla sijaitsevan karaokeravintolan edustalla myöhään illalla. Tekoaikaan 24- ja 21-vuotiaat miehet otettiin kiinni paikalta.
Käräjäoikeuden mukaan uhria puukotettiin useita kertoja ylävartaloon. Mies kuoli vammoihinsa sairaalassa.
Tuomitut saivat 10,5 vuoden ja 9 vuoden ehdottomat vankeusrangaistukset.
11:22Tappotuomion saaneilla miehillä on raskas rikostausta. Näin Rikospaikka-ohjelman Murharyhmä pui tapahtumia ja osallisten taustaa ennen tuomiota.