Kaikkien ikäryhmien työttömyysaste kasvoi viime vuonna Suomessa, kertoo Tilastokeskuksen tuore työvoimatutkimus.

Työttömyysaste kasvoi sekä miehillä että naisilla. Työllisten määrässä laskua oli kuitenkin vain naisilla, kun taas miespuolisten palkansaajien määrä pysyi ennallaan.

Työllisten määrä väheni erityisesti nuorten naisten joukossa: laskua oli eniten 25–34-vuotiaiden naisten ikäryhmässä.

Työvoimaa oli viime vuonna tarjolla jonkin verran edellisvuotista enemmän. Työllisiä ja työttömiä oli viime vuonna 27 000 enemmän kuin edellisvuonna. Yhteensä heitä oli lähes kolme miljoonaa.

